Мэджик Джонсон рассказал, почему он не мог дружить с Ларри Бёрдом

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон рассказал о своих отношениях с Ларри Бёрдом.

«Мы не могли быть с ним друзьями из-за постоянного соперничества между «Лейкерс» и «Селтикс». Мы ненавидели их, они ненавидели нас. Пэт Райли не раз заострял на этом внимание. Он говорил, что если игрок Бостона упадёт на паркет, то не стоит помогать ему подниматься. Мы должны были их ненавидеть, чтобы победить.

Это продолжалось вплоть до 1987-го, когда Converse захотел снять рекламу с нами обоими. Я приехал во Френч Лик, откуда Ларри был родом. Мы сняли примерно половину ролика, и наступил обед. Я пошел к трейлеру и вдруг слышу: «Мэджик, я бы хотел, чтобы ты пообедал у меня дома. Моя мама приготовила обед». Он упомянул маму, поэтому я должен был пойти.

Когда его мама выносила посуду, то ударила его и спросила: «Ты уже сказал ему?». Он ответил: «Нет, мама, скажи ему сама». И она: «Мэджик, ты мой любимый баскетболист», — рассказал Джонсон на YouTube-канале Club Shay Shay.