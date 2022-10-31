«Лейкерс» одержали первую победу в сезоне, у Леброна – 26 очков
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:110.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, шесть подборов и восемь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский центровой, оформивший дабл-дабл, Энтони Дэвис, который набрал 23 очка, 15 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 23 очка, 14 подборов и шесть передач. Также стоит отметить Джамала Маррея из США, который набрал 19 очков, четыре подбора и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 23, Уокер - 18, Уэстбрук - 18, Ривз - 10, Браун - 8, Райан - 6, Беверли - 5, Габриэль - 4, Нанн - 3, Брайант, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон, Шрёдер
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 21, Гордон - 18, Портер - 17, Браун - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Грин - 5, Джордан - 5, Смит - 2, Браун, Гиллеспи, Ннаджи, Рид, Уайт, Уотсон, Хиланд, Чанчар
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