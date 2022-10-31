Результаты всех матчей НБА 31 октября, турнирная таблица

31 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 112:94
«Детройт Пистонс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 128:114
«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» – 121:108
«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 107:98
«Даллас Маверикс» – «Орландо Мэджик» – 114:105
«Финикс Санз» – «Хьюстон Рокетс» – 124:109
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» – 121:110
«Лейкерс» одержали первую победу в сезоне. Самым результативным игроком у команды в этом матче стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, шесть подборов и восемь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский центровой, оформивший дабл-дабл, Энтони Дэвис, который набрал 23 очка, 15 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 23 очка, 14 подборов и шесть передач. Также стоит отметить Джамала Маррея из США, который набрал 19 очков, четыре подбора и пять передач.
- 31 октября 2022
-
08:00
-
07:00
-
05:29
-
03:37
-
03:20
-
00:26
-
00:11
- 30 октября 2022
-
22:45
-
22:03
-
21:52
-
20:51
-
19:50
-
18:58
-
18:51
-
17:57
-
17:46
-
16:29
-
15:43
-
15:24
-
14:26
-
13:52
-
13:28
-
13:04
-
12:52
-
12:15
-
11:42
-
11:22
-
10:50
-
10:19
-
09:44
-
09:12
-
08:00
-
06:52
-
06:07
-
04:49