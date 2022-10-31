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Результаты всех матчей НБА 31 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 31 октября, турнирная таблица
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31 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 112:94
«Детройт Пистонс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 128:114
«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» – 121:108
«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 107:98
«Даллас Маверикс» – «Орландо Мэджик» – 114:105
«Финикс Санз» – «Хьюстон Рокетс» – 124:109
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» – 121:110

«Лейкерс» одержали первую победу в сезоне. Самым результативным игроком у команды в этом матче стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, шесть подборов и восемь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский центровой, оформивший дабл-дабл, Энтони Дэвис, который набрал 23 очка, 15 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 23 очка, 14 подборов и шесть передач. Также стоит отметить Джамала Маррея из США, который набрал 19 очков, четыре подбора и пять передач.

Турнирная таблица НБА
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