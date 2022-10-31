«Уверен в том, что мы всё наладим». Керр — о старте сезона «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу неудачного старта сезона своей команды. На данный момент действующий чемпион НБА идёт с показателем 3-4.

«На всё требуется время. Я уверен в том, что мы всё наладим. Но для этого команда должна собраться, должна проявить свою целеустремленность. Нам надо как следует во всём разобраться», — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, сегодня прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:114. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, который записал в свой актив 32 очка.