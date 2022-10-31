Дарвин Хэм эмоционально отреагировал на первую победу «Лейкерс» в сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм остался доволен своей командой после первой победы в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.
Напомним, сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:110. Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, сделавший шесть подборов и восемь передач.
«Сегодня нам нужно было доказать что-то самим себе. Не миру, не СМИ. Мы должны были доказать это самим себе, и я рад, как мы отреагировали.
Сегодня мяч постоянно попадал в кольцо. Парни шли в проходы, двигали мяч, находили открытых снайперов, никто не колебался. Я говорил это с первого дня: мы начнём попадать, наше нападение догонит нашу защиту», — приводит слова Хэма ESPN.
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