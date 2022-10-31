«Это и есть командная игра». Леброн высказался о первой победе в сезоне

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу победы команды в матче с «Денвер Наггетс» (121:110).

«Мы все здесь по одной причине, и эта причина — победа. Когда кто-то играет, а кто-то остается на скамейке, мы должны понимать, что это делается для блага команды, а не отдельных людей. И сегодня был один из тех случаев, когда все парни оставались собранными, готовыми вступить в игру в любой момент. Все были сконцентрированы, никто не думал о своем игровом времени, все поддерживали друг друга. Это и есть командная игра», — приводит слова Леброна ESPN.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал как раз Леброн Джеймс, набравший 26 очков, сделавший шесть подборов и восемь передач.