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В МБА рассказали о кадровой потере

В МБА рассказали о кадровой потере
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21-летний защитник МБА Макар Коновалов получил повреждение, из-за которого будет вынужден пропустить несколько недель. Об этом информирует пресс-служба команды. Сообщается, что игрок получил травму плеча в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (70:78).

Напомним, следующую встречу в Единой лиге ВТБ МБА проведёт сегодня, 31 октября. Московский клуб сыграет на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. В настоящий момент подопечные Василия Карасёва занимают шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе девять очков. Возглавляет таблицу московский ЦСКА, набравший 12 очков.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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