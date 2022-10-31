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Стефен Карри прокомментировал второе поражение «Уорриорз» подряд

Стефен Карри прокомментировал второе поражение «Уорриорз» подряд
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Четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри прокомментировал второе поражение подряд.

Напомним, «Уорриорз» уступили на выезде со счётом 114:128 «Детройт Пистонс». Карри стал самым результативным в команде, записав на свой счёт 32 очка.

«Дело в понимании того, что мы должны сделать, чтобы создать соперникам дискомфорт. Мы должны стать более агрессивными, как по мне. Быть первыми, кто нанесёт удар, вместо того чтобы реагировать на то, что делают другие. Дрэймонд говорил об этом в раздевалке, каждая команда идёт за нами. Мы действующие чемпионы. Итак, общение, первенство в атаке и настройка обороны «Уорриорз». Мы не были последовательными на своей стороне площадки», – сказал Карри после игры.

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