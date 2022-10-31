«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Самара» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 80:66.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кей Си Риверс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Ещё 17 баллов на свой счёт записал Маркос Найт. 13 очков набрал Малкольм Томас.
В составе «Минска» 26 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. 11 баллов в активе Владислава Микульского.
Следующий матч «Минск» проведёт 7 ноября на домашнем паркете. Соперниками минского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Самара» в следующем туре сыграет дома с московским МБА, встреча состоится 6 ноября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
31 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
68 : 80
Самара
Самара, Россия
Минск: Близнюк - 26, Микульский - 11, Тростинецкий - 8, Коратцов - 7, Коско - 5, Стубеда - 5, Борисевич - 4, Дуду - 2, Стабровский, Третьяк, Эрнандес-Зиненко
Самара: Риверс - 18, Найт - 17, Томас - 13, Пичкуров - 10, Эннис - 9, Умрихин - 7, Гафуров - 4, Зверев - 2, Барашков, Карданахишвили, Лазарев, Шелекето
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