«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 80:66.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кей Си Риверс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Ещё 17 баллов на свой счёт записал Маркос Найт. 13 очков набрал Малкольм Томас.



В составе «Минска» 26 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. 11 баллов в активе Владислава Микульского.



Следующий матч «Минск» проведёт 7 ноября на домашнем паркете. Соперниками минского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Самара» в следующем туре сыграет дома с московским МБА, встреча состоится 6 ноября.