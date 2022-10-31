«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 73:53.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даррал Уиллис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. По 15 баллов набрали Андрей Мартюк и Джейлен Бэрфорд.
В составе «Астаны» 13 очков набрал Даниил Аксёнов. По восемь баллов на счету Валерия Лиходея и Дмитрия Гаврилова.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 6 ноября в Саратове. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты местного «Автодора». «Астана» в следующем туре сыграет на домашней площадке с красноярским «Енисеем», встреча состоится 5 ноября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
31 октября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
73 : 53
Астана
Астана, Казахстан
Локомотив-Кубань: Уиллис - 22, Бэрфорд - 15, Мартюк - 15, Щербенев - 8, Ведищев - 4, Елатонцев - 4, Емченко - 2, Квитковских - 2, Узинский - 1, Долинин, Калинов, Сычков
Астана: Аксёнов - 13, Гаврилов - 8, Лиходей - 8, Паркс - 7, Балашов - 5, Марчук - 5, Майерс - 4, Мурзагалиев - 3, Каныгин, Марчук, Нефф, Щербак
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