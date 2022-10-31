«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 73:53.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даррал Уиллис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. По 15 баллов набрали Андрей Мартюк и Джейлен Бэрфорд.



В составе «Астаны» 13 очков набрал Даниил Аксёнов. По восемь баллов на счету Валерия Лиходея и Дмитрия Гаврилова.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 6 ноября в Саратове. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты местного «Автодора». «Астана» в следующем туре сыграет на домашней площадке с красноярским «Енисеем», встреча состоится 5 ноября.