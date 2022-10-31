Бен Симмонс может пропустить игру с «Индианой» из-за проблем с коленом

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) австралиец Бен Симмонс может пропустить предстоящий матч с «Индианой Пэйсерс» из-за болей в колене, сообщает инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания.
«Нетс» сообщают, что выход Бена Симмонса поставлен под сомнение в сегодняшнем матче с «Индианой» из-за болей в левом колене», – написал Чарания в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем матче 30 октября «Нетс» уступили «Пэйсерс» со счётом 116:125. Симмонс, набравший девять очков, сделавший восемь подборов и отдавший девять результативных передач, снова подвергся критике за низкие показатели.
После игры стало известно, что игроки провели закрытое собрание без главного тренера Стива Нэша.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
- 31 октября 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:09
-
21:52
-
21:27
-
21:23
-
20:49
-
19:55
-
18:30
-
17:40
-
16:56
-
16:45
-
15:56
-
14:55
-
14:31
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
12:26
-
11:47
-
11:13
-
10:55
-
10:48
-
10:02
-
08:00
-
07:00
-
05:29
-
03:37
-
03:20
-
00:26
-
00:11
- 30 октября 2022
-
22:45
-
22:03
-
21:52
-
20:51