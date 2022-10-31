Бен Симмонс может пропустить игру с «Индианой» из-за проблем с коленом

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) австралиец Бен Симмонс может пропустить предстоящий матч с «Индианой Пэйсерс» из-за болей в колене, сообщает инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания.

«Нетс» сообщают, что выход Бена Симмонса поставлен под сомнение в сегодняшнем матче с «Индианой» из-за болей в левом колене», – написал Чарания в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем матче 30 октября «Нетс» уступили «Пэйсерс» со счётом 116:125. Симмонс, набравший девять очков, сделавший восемь подборов и отдавший девять результативных передач, снова подвергся критике за низкие показатели.

После игры стало известно, что игроки провели закрытое собрание без главного тренера Стива Нэша.

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