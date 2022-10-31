Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Астаной» — 73:53 (23-17, 17-8, 22-13, 11-15).



«Мы только что вернулись с долгого выезда, который измотал игроков и физически, и психологически. Поэтому нам было очень важно сегодня победить. В этом матче мы были фаворитом. Для многих наших игроков это нечто новое. Важно было увидеть, как они отреагируют. И я доволен увиденным. Меня порадовала не только сама победа, но и способ, которым она была добыта. Наши игроки показали очень хорошую защиту, борьбу. Мне понравилось, как команда восприняла поражения в ходе выездного турне», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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