НБА лишила «Филадельфию» пиков второго раунда драфтов 2023 и 2024 годов

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о санкциях в отношении «Филадельфии Сиксерс».

Сообщается, клуб нарушил правила лиги, начав переговоры со свободными агентами до официального открытия рынка. Отмечается, «Филадельфия» контактировала с Дэньюэлом Хаусом и Пи Джей Такером.

В связи с этим НБА приняла решение лишить клуб пиков во втором раунде на драфтах 2023 и 2024 годов.

«Филадельфия» полностью сотрудничала со следствием.

На данный момент «Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

В следующем матче «Филадельфии» предстоит провести матч «Вашингтон Уизардс». Матч состоится 1 ноября.