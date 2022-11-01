НБА лишила «Филадельфию» пиков второго раунда драфтов 2023 и 2024 годов
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Национальная баскетбольная ассоциация объявила о санкциях в отношении «Филадельфии Сиксерс».
Сообщается, клуб нарушил правила лиги, начав переговоры со свободными агентами до официального открытия рынка. Отмечается, «Филадельфия» контактировала с Дэньюэлом Хаусом и Пи Джей Такером.
В связи с этим НБА приняла решение лишить клуб пиков во втором раунде на драфтах 2023 и 2024 годов.
«Филадельфия» полностью сотрудничала со следствием.
На данный момент «Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.
В следующем матче «Филадельфии» предстоит провести матч «Вашингтон Уизардс». Матч состоится 1 ноября.
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