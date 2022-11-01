Дабл-дабл Сиакама принёс победу «Торонто» над «Атлантой» в результативном матче

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 139:109.



Самым результативным игроком у «Торонто» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 31 очко, 12 подборов и шесть передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Скотти Барнс, который набрал 21 очко, семь подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Деджонте Мюррей. На его счету 20 очков, четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить 11-го номера Трея Янга, который набрал 14 очков, не заработал подборов и десять передач.