Дабл-дабл Сиакама принёс победу «Торонто» над «Атлантой» в результативном матче
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 139:109.
Самым результативным игроком у «Торонто» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 31 очко, 12 подборов и шесть передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Скотти Барнс, который набрал 21 очко, семь подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Деджонте Мюррей. На его счету 20 очков, четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить 11-го номера Трея Янга, который набрал 14 очков, не заработал подборов и десять передач.
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2022, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
139 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Барнс - 21, Трент-мл. - 21, Ануноби - 14, Буше - 11, Ачиува - 10, Колоко - 9, Берч - 5, Бэнтон - 5, Даутин - 4, Флинн - 4, Шампани - 4, Ванвлит, Портер, Харпер Мл., Эрнангомес, Янг
Атланта Хоукс: Мюррей - 20, Янг - 14, Капела - 13, Коллинс - 12, Холидэй - 12, Хантер - 11, Оконгву - 8, Джонсон - 5, Крейчи - 5, Камински - 4, Мартин - 3, Гриффин - 2, Богданович, Калвер, Форрест, Холидей
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