37 очков Моранта не помогли «Мемфису» переиграть «Юту»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:105.



Самым результативным игроком у «Юты» стал финн Лаури Маркаанен, набравший 31 очко, 12 подборов и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Малик Бисли, который набрал 18 очков, заработал четыре подбора и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Джа Морант. На его счету 37 очков, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить канадского защитника Дилона Брукса, который набрал 19 очков, четыре подбора и одну передачу.