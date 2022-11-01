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37 очков Моранта не помогли «Мемфису» переиграть «Юту»

37 очков Моранта не помогли «Мемфису» переиграть «Юту»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:105.

Самым результативным игроком у «Юты» стал финн Лаури Маркаанен, набравший 31 очко, 12 подборов и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Малик Бисли, который набрал 18 очков, заработал четыре подбора и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Джа Морант. На его счету 37 очков, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить канадского защитника Дилона Брукса, который набрал 19 очков, четыре подбора и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Маркканен - 31, Бисли - 18, Конли - 15, Секстон - 15, Хортон-Такер - 13, Кларксон - 11, Вандербилт - 7, Олиник - 7, Агбаджи - 4, Азубуике, Александер-Уолкер, Больмаро, Гэй, Джузэнг, Кесслер, Поттер, Фонтеккио
Мемфис Гриззлиз: Морант - 37, Брукс - 19, Джонс - 12, Кларк - 8, Тиллман - 8, Лофтон Мл. - 5, Кончар - 4, Альдама - 3, Чендлер - 3, Адамс - 2, Родди - 2, Уильямс Мл. - 2, Бейн, Грин, Джексон, Ларэвиа, Уильямс
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