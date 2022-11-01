«Голден Стэйт» продлил контракты с Уайзменом, Кумингой и Муди

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» воспользовался опциями продления в отношении центрового Джеймса Уайзмена, форварда Жонатана Куминги и защитника Мозеса Муди, сообщает ESPN.
Национальная баскетбольная ассоциация ставила 31 октября последним сроком для принятия решений по опциям, и калифорнийская команда решила сохранить молодых игроков в команде.
Опция Уайзмена обойдётся «Уорриорз» $ 12,1 млн в год, Куминги — $ 6 млн, Муди — $ 3,9 млн. Контракты всех троих рассчитаны до конца сезона-2023/2024.
Уайзмен в новом сезоне принял участие в семи играх, где набирает в среднем 8,7 очка, совершает 4,4 подбора и отдаёт 0,9 результативные передачи.
Куминга в шести играх демонстрирует следующие показатели — 2,7 очка, 1,8 подбора, 0,5 результативные передачи.
Мозес Муди также выходил в семи играх — 6,4 очка, 2,4 подбора, 0,3 передачи.
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