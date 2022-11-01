«Это важный момент». Дюрант обошёл Винса Картера по очкам за карьеру

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в матче с «Индианой Пэйсерс» (116:109) набрал 36 очков и обошёл таким образом легендарного Винса Картера по количеству набранных очков за карьеру.
На счету Дюранта теперь 25 754 очка за карьеру, в активе Картера – 25 728. Кевин поднялся на 19-ю строчку в общем списке, который на данный момент возглавляет Карим Абдул-Джаббар.
«Это достижение многое для меня значит. Я люблю набирать очки, ведь в этом суть игры. Именно для этого все мы и играем в баскетбол. Меняем счёт на табло, меняем игру, нас упоминают вместе с легендами.
Моя первая майка НБА – Винс Картер времён «Торонто». Когда-то я следил за ним в юном возрасте, а теперь обошёл его по набранным очкам. Это важный момент», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
- 1 ноября 2022
-
11:00
-
10:40
-
09:44
-
08:05
-
06:32
-
05:21
-
02:42
-
01:01
- 31 октября 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:09
-
21:52
-
21:27
-
21:23
-
20:49
-
19:55
-
18:30
-
17:40
-
16:56
-
16:45
-
15:56
-
14:55
-
14:31
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
12:26
-
11:47
-
11:13
-
10:55
-
10:48
-
10:02
-
08:00
-
07:00
-
05:29