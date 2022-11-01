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«Это важный момент». Дюрант обошёл Винса Картера по очкам за карьеру

«Это важный момент». Дюрант обошёл Винса Картера по очкам за карьеру
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в матче с «Индианой Пэйсерс» (116:109) набрал 36 очков и обошёл таким образом легендарного Винса Картера по количеству набранных очков за карьеру.

На счету Дюранта теперь 25 754 очка за карьеру, в активе Картера – 25 728. Кевин поднялся на 19-ю строчку в общем списке, который на данный момент возглавляет Карим Абдул-Джаббар.

«Это достижение многое для меня значит. Я люблю набирать очки, ведь в этом суть игры. Именно для этого все мы и играем в баскетбол. Меняем счёт на табло, меняем игру, нас упоминают вместе с легендами.

Моя первая майка НБА – Винс Картер времён «Торонто». Когда-то я следил за ним в юном возрасте, а теперь обошёл его по набранным очкам. Это важный момент», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

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