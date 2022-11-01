Никола Милутинов признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ в октябре

Центровой ЦСКА Никола Милутинов стал лучшим игроком Единой лиги ВТБ в октябре.

ЦСКА выиграл все шесть матчей на старте сезона (с «Самарой», «Минском», «Локомотивом-Кубань», МБА, «Автодором» и «Енисеем») и по итогам октября остаётся одной из двух команд наряду с УНИКСом без поражений в чемпионате.



Никола Милутинов в среднем набирал 13,5 очка и 7,7 подбора с показателем эффективности 24,8 балла.

«Рад получить эту награду, большое спасибо лиге за то, что сделали выбор в пользу меня. Спасибо товарищам по команде и тренерскому штабу, которые позволяют мне достигать высокой эффективности. С другой стороны, понятно, что трофеи имеют настоящую ценность в концовке, а не в самом начале сезона. Да, мы здорово стартовали, одержали шесть побед подряд, но это всего лишь часть непростого процесса становления команды, и мы пока не встречались с нашими ближайшими конкурентами – «Зенитом» и УНИКСом. Потому, считаю, всё ещё только начинается», — приводит слова Милутинова официальный сайт лиги.