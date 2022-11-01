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Центровой «Индианы» считает, что может решить проблемы «Лейкерс»

Центровой «Индианы» считает, что может решить проблемы «Лейкерс»
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Центровой «Индиана Пейсерс» Майлз Тёрнер заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит рассмотреть возможность проведения обмена с его участием.

В разговоре с инсайдером ESPN Эдрианом Войнаровски Тёрнер заявил, что может помочь решить проблемы «озёрников».

«Я знаю, что могу дать команде. У меня есть лидерские качества, я умею ставить блок-шоты и могу забросить из-за дуги. На месте «Лейкерс» я бы очень внимательно отнёсся к возможности обмена с моим участием», — сказал Тёрнер.

Стоит отметить, что в межсезонье «Лейкерс» уже вёл переговоры с «Индианой» по поводу обмена Майлза Тёрнера и защитника Бадди Хилда.

Тёрнер в нынешнем сезоне принял участие в трёх играх, в которых набирал в среднем 13 очков, совершал 7 подборов и отдавал две результативные передачи.

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