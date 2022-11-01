Центровой «Индианы» считает, что может решить проблемы «Лейкерс»

Центровой «Индиана Пейсерс» Майлз Тёрнер заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит рассмотреть возможность проведения обмена с его участием.
В разговоре с инсайдером ESPN Эдрианом Войнаровски Тёрнер заявил, что может помочь решить проблемы «озёрников».
«Я знаю, что могу дать команде. У меня есть лидерские качества, я умею ставить блок-шоты и могу забросить из-за дуги. На месте «Лейкерс» я бы очень внимательно отнёсся к возможности обмена с моим участием», — сказал Тёрнер.
Стоит отметить, что в межсезонье «Лейкерс» уже вёл переговоры с «Индианой» по поводу обмена Майлза Тёрнера и защитника Бадди Хилда.
Тёрнер в нынешнем сезоне принял участие в трёх играх, в которых набирал в среднем 13 очков, совершал 7 подборов и отдавал две результативные передачи.
- 1 ноября 2022
-
12:51
-
12:20
-
11:00
-
10:40
-
09:44
-
08:05
-
06:32
-
05:21
-
02:42
-
01:01
- 31 октября 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:09
-
21:52
-
21:27
-
21:23
-
20:49
-
19:55
-
18:30
-
17:40
-
16:56
-
16:45
-
15:56
-
14:55
-
14:31
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
12:26
-
11:47
-
11:13
-
10:55
-
10:48
-
10:02
-
08:00