Дуайт Ховард заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, сейчас находящийся в статусе свободного агента, признался, что принял бы предложение от «Голден Стэйт Уорриорз».
«Это был бы идеальный вариант. Им нужен большой. Да, я знаю, что есть Кевон Луни и подрастает молодое поколение в лице Уайзмена, но я всё же Дуайт Ховард. Уайзмен мог бы многому научиться у меня, так как я вижу, что он хочет стать бигменом. Я бы мог помочь Стефу Карри и Клэю Томпсону чаще выходить на открытые позиции, мои заслоны им не помешают.
С Дрэймондом разыгрывали бы пик-н-роллы, а Уайзмена могу научить защищаться и блокировать», — приводит слова Ховарда Sports Illustrated.
У «Голден Стэйт Уорриорз» на старте сезона четыре поражения в семи играх. Дуайт Ховард в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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