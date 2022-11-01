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Дуайт Ховард заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»

Дуайт Ховард заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»
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Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, сейчас находящийся в статусе свободного агента, признался, что принял бы предложение от «Голден Стэйт Уорриорз».

«Это был бы идеальный вариант. Им нужен большой. Да, я знаю, что есть Кевон Луни и подрастает молодое поколение в лице Уайзмена, но я всё же Дуайт Ховард. Уайзмен мог бы многому научиться у меня, так как я вижу, что он хочет стать бигменом. Я бы мог помочь Стефу Карри и Клэю Томпсону чаще выходить на открытые позиции, мои заслоны им не помешают.

С Дрэймондом разыгрывали бы пик-н-роллы, а Уайзмена могу научить защищаться и блокировать», — приводит слова Ховарда Sports Illustrated.

У «Голден Стэйт Уорриорз» на старте сезона четыре поражения в семи играх. Дуайт Ховард в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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