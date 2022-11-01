«Мы даже не должны надевать эту майку». Ховард высказался о «Лейкерс» в сезоне-2021/2022

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард дал оценку выступлению «озёрников» в предыдущем сезоне НБА.



«Каждая команда охотилась за нами, и каждый вечер они отдавали все силы, чтобы нас победить. Мы не справились с работой. И это было отстойно. Я думал об этом всё лето. Я, наверное, сплюнул 10 миллионов раз, просто думая о том, как сильно мы облажались и сколько времени было потрачено на этот сезон. Мне действительно было стыдно.



Каждый из игроков должен был быть лучше. Так что я принимаю свою роль в этом. Я мог бы быть намного лучше. Но в прошлом году всё закончилось не очень хорошо, и это действительно был позор. В некоторые дни я говорил сам себе: «Чувак, мы даже не должны надевать эту майку», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.

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