Назван кандидат на замену уволенному Стиву Нэшу в «Бруклине»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока является кандидатом на пост следующего главного тренера «Бруклин Нетс». Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания. По его сведениям, Удока имеет большие шансы возглавить «Бруклин». Стороны уже начали переговоры.
Напомним, сегодня, 1 ноября, стало известно об увольнении Стива Нэша. 48-летний канадский специалист возглавлял «Нетс» с 2020 года. Нынешний сезон складывался для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения». На данный момент «Бруклин» занимает 12-е место в Восточной конференции НБА.
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