ЦСКА на выезде победил «Зенит», добыв седьмую подряд победу в Единой лиге ВТБ

Завершился центральный матч 7-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене» действующий чемпион турнира «Зенит» принимал прошлогоднего финалиста, московский ЦСКА, который приехал в Северную столицу в качестве лидера чемпионата. Встреча, и особенно её концовка, получилась напряжённой. Матч закончился победой гостей со счётом 85:80 (22:15, 27:20, 17:21, 19:24). Для красно-синих эта победа стала уже седьмой в нынешнем сезоне. «Зенит» потерпел второе поражение при пяти победах.



Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал сербский центровой Никола Милутинов, в активе которого 22 очка и 10 подборов. В составе «Зенита» чаще всего кольцо армейцев поражали два игрока: французский разыгрывающий Томас Эртель и российский защитник Дмитрий Кулагин. Эртель набрал 24 очка и совершил три подбора. Кулагин также принёс «Зениту» 24 очка и тоже совершил три подбора.



В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Пармой». Встреча состоится 5 ноября. «Зенит» 7 ноября сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.