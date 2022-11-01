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ЦСКА на выезде победил «Зенит», добыв седьмую подряд победу в Единой лиге ВТБ

ЦСКА на выезде победил «Зенит», добыв седьмую подряд победу в Единой лиге ВТБ
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Завершился центральный матч 7-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене» действующий чемпион турнира «Зенит» принимал прошлогоднего финалиста, московский ЦСКА, который приехал в Северную столицу в качестве лидера чемпионата. Встреча, и особенно её концовка, получилась напряжённой. Матч закончился победой гостей со счётом 85:80 (22:15, 27:20, 17:21, 19:24). Для красно-синих эта победа стала уже седьмой в нынешнем сезоне. «Зенит» потерпел второе поражение при пяти победах.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал сербский центровой Никола Милутинов, в активе которого 22 очка и 10 подборов. В составе «Зенита» чаще всего кольцо армейцев поражали два игрока: французский разыгрывающий Томас Эртель и российский защитник Дмитрий Кулагин. Эртель набрал 24 очка и совершил три подбора. Кулагин также принёс «Зениту» 24 очка и тоже совершил три подбора.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Пармой». Встреча состоится 5 ноября. «Зенит» 7 ноября сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
01 ноября 2022, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
80 : 85
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Д. Кулагин - 24, Эртель - 24, Соломон - 8, Вольхин - 7, Уимбуш - 6, Хомсли - 6, Томассон - 2, Томпкинс - 2, Карасёв - 1, Моня, Торопов, Фридзон
ЦСКА: Милутинов - 22, Мур - 18, Уэйр - 16, Астапкович - 10, Швед - 10, Давидовац - 5, Жан-Шарль - 3, Курбанов - 1, Десятников, Комолов, Руженцев, Ухов
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