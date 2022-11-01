Павичевич объяснил, с чем связан «провал» «Автодора» во второй половине матча с УНИКСом

Главный тренер саратовского «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом из Казани. Напомним, встреча закончилась со счётом 76:95 (18:23, 26:19, 15:27, 17:26).



«Хочу поздравить УНИКС с хорошей игрой и заслуженной победой. Сегодня мы тоже временами показывали очень хороший баскетбол. Спасибо ребятам за старание, за то, что выполняли тренерский план. Мне понравилась первая половина, которую нам удалось выиграть за счёт командной игры. Все были на одной волне как в обороне, так и в нападении, понимали, что именно нужно делать, находили свободные броски, справлялись в защите с лидерами соперника. Да, не всё получилось. Чего нам не хватило во второй половине? УНИКС – команда, которая все 40 минут действует с одинаковой энергией, агрессией, самоотдачей. Нам оказалось сложно поддерживать их ритм игры и быстрый переход из защиты в нападение на протяжении всей встречи. Именно с этим и связываю наш провал во второй половине», — приводит слова Павичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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