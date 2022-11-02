«Мы действовали без энергии и концентрации». Перасович пожаловался на плотный график

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (95:76), а также пожаловался на плотный график чемпионата.
«На протяжении двух с половиной четвертей мы действовали без энергии и концентрации. К счастью, сумели переломить ход игры в свою пользу на стыке третьего и четвёртого периодов. Реальность такова, что если бы в составе «Автодора» сегодня были Никита Михайловский и Кристиан Джонс, нам было бы гораздо сложнее им противостоять.
При текущем графике непросто поддерживать высокий уровень энергии при семиматчевой победной серии. Отмечу Энтони Брауна и Станислава Ильницкого, которые проявили себя в третьей четверти. Хорошая игра. Однако мы не можем быть до конца довольны, поскольку не показываем свой баскетбол большую часть матча», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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