«Горжусь тем, что делаю в каждой игре». Уэстбрук рассказал о своей новой роли в команде

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу своих функций в команде.

«Если моя роль состоит в том, чтобы партнёры по команде чувствовали себя свободнее на площадке и играли лучше, то это выгодно всем.

Моя задача состоит в том, чтобы команда становилась лучше. Набор, передачи, подборы, защита. Я горжусь тем, что делаю в каждой игре», — приводит слова Уэстбрука SportsNet.

Напомним, сегодня, 31 октября, «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений подряд, в домашнем матче обыграв со счётом 121:110 «Денвер Наггетс». Уэстбрук стал одним из самых результативных игроков команды, набрав 18 очков.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: