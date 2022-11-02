«Горжусь тем, что делаю в каждой игре». Уэстбрук рассказал о своей новой роли в команде
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу своих функций в команде.
«Если моя роль состоит в том, чтобы партнёры по команде чувствовали себя свободнее на площадке и играли лучше, то это выгодно всем.
Моя задача состоит в том, чтобы команда становилась лучше. Набор, передачи, подборы, защита. Я горжусь тем, что делаю в каждой игре», — приводит слова Уэстбрука SportsNet.
Напомним, сегодня, 31 октября, «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений подряд, в домашнем матче обыграв со счётом 121:110 «Денвер Наггетс». Уэстбрук стал одним из самых результативных игроков команды, набрав 18 очков.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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