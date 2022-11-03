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Трипл-дабл Сиакама помог «Торонто» разгромить «Сан-Антонио»

Трипл-дабл Сиакама помог «Торонто» разгромить «Сан-Антонио»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 143:100.

Самым результативным игроком у «Торонто» стал американский защитник Гари Трент-младший, набравший 24 очка, три подбора и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс камерунский центровой Паскаль Сиакам, который заработал трипл-дабл, набрав 22 очка, десять подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал американец Кейта Бэйтс-Диоп. На его счету 17 очков, четыре подбора и только одна передача. Также стоит отметить 22-го номера Малакая Брэнема, который набрал 12 очков, один подбор и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
100 : 143
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Бэйтс-Диоп - 17, Брэнэм - 13, Ричардсон - 10, Бэсси - 9, Дьенг - 9, Макдермотт - 9, Коллинс - 8, Джонс - 7, Пёлтль - 6, Лэнгфорд - 5, Холл - 3, Барлоу - 2, Сохан - 2, Васселл, Джонсон, Роби, Уэсли
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 24, Сиакам - 22, Ануноби - 18, Буше - 17, Барнс - 15, Бэнтон - 13, Ачиува - 12, Флинн - 8, Портер - 5, Янг - 5, Берч - 2, Колоко - 2, Ванвлит, Даутин, Харпер Мл., Шампани, Эрнангомес
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