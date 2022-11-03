Трипл-дабл Сиакама помог «Торонто» разгромить «Сан-Антонио»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 143:100.



Самым результативным игроком у «Торонто» стал американский защитник Гари Трент-младший, набравший 24 очка, три подбора и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс камерунский центровой Паскаль Сиакам, который заработал трипл-дабл, набрав 22 очка, десять подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал американец Кейта Бэйтс-Диоп. На его счету 17 очков, четыре подбора и только одна передача. Также стоит отметить 22-го номера Малакая Брэнема, который набрал 12 очков, один подбор и три передачи.