Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 7-ю победу кряду, обыграв «Детройт»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:91, которая стала для них седьмой кряду со старта сезона.
У «Бакс» самый значимый вклад в победу внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков, 12 подборов и четырёх передач. Лучшим по результативности в составе гостей стал тяжёлый форвард Айзея Стюарт, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов и одну передачу.
В следующем матче «Милуоки» сыграют на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз» (суббота, 5 ноября), а «Детройт Пистонс» в этот же день примет на своём паркете «Кливленд Кавальерс».
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Холидэй - 26, Нвора - 12, Лопес - 11, Портис - 10, Хилл - 7, Аллен - 5, Картер - 4, Боучэмп - 3, Ибака - 3, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Грин, Инглс, Коннотон, Мамукелашвили, Миддлтон
Детройт Пистонс: Бей - 22, Стюарт - 16, Богданович - 14, Каннингем - 10, Айви - 7, Хейз - 5, Диалло - 4, Нокс - 4, Ноэль - 4, Ливерс - 3, Джозеф - 2, Багли III, Бейхайм, Бёркс, Дюрен, Ки, Макгрудер
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