Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 7-ю победу кряду, обыграв «Детройт»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:91, которая стала для них седьмой кряду со старта сезона.



У «Бакс» самый значимый вклад в победу внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков, 12 подборов и четырёх передач. Лучшим по результативности в составе гостей стал тяжёлый форвард Айзея Стюарт, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов и одну передачу.



В следующем матче «Милуоки» сыграют на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз» (суббота, 5 ноября), а «Детройт Пистонс» в этот же день примет на своём паркете «Кливленд Кавальерс».