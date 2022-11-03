Дончич высказался по поводу повторения рекорда Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу повторения рекордной серии Уилта Чемберлена.
Напомним, словенец в первых семи матчах нынешнего розыгрыша НБА набирает 30+ очков. Ранее такое удавалось только Чемберлену и Джеку Тваймену.
«Я не знаю, что сказать. Я просто стараюсь выигрывать матчи. Кто больше забьёт, тот и выиграет игру. Я думаю, что сегодня была одна из лучших игр, которые я провёл в этом году. Без лишней спешки и суеты. Постоянно делился мячом с товарищами по команде.
Я постоянно слышу про Уилта Чемберлена, так что он всегда рядом. Это здорово. Я просто мечтал играть в НБА. Это действительно было моей мечтой. Я был бы счастлив просто играть в баскетбол, делать свою работу, и всё», — приводит слова Дончича ESPN.
Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челендже с бумагой:
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