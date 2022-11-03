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«Всё просто». Райан прокомментировал свой трёхочковый, который спас «Лейкерс» от поражения

«Всё просто». Райан прокомментировал свой трёхочковый, который спас «Лейкерс» от поражения
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Лёгкий форвард Мэтт Райан дал комментарий по поводу своего трёхочкового броска в конце основного времени матча с «Нью-Орлеан Пеликанс», благодаря которому «озёрники» перевели игру в овертайм.

Райан забросил при счете 108:111 после длинной передачи Остина Ривза, который вводил мяч в игру из-за боковой линии. На атаку у «озёрников» оставалось 1,3 секунды. Всего в этом матче Райан набрал 11 очков.

«Передача прошла, защитники оказались довольно далеко, так что я спокойно сумел поймать мяч.

Когда ты снайпер с мячом в руках и видишь перед собой кольцо, то всё становится понятно и просто», — приводит слова Райана ESPN.

В пяти встречах чемпионата 25-летний баскетболист в среднем набирает 5,0 очка за 12,8 минуты на площадке.

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