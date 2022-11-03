«Автодор» подписал контракт с бывшим игроком НБА

«Автодор» объявил о подписании соглашения с с 25-летним американским защитником Маликом Ньюмэном (191 см, 86 кг), имеющим опыт игры в НБА.

«Хочу сказать болельщикам саратовской команды, что я чрезвычайно рад оказаться в «Автодоре» и буду ещё больше рад порадовать их победами», — сказал Ньюмэн.

В минувшем сезоне выпускник университета Канзаса провел 34 матча за «Кантон Чардж» в G-лиге НБА, показывая среднюю статистику в 18,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи за 30 минут игрового времени. 30 декабря прошлого года защитник в составе «Кливленд Кавальерс» принял участие в игре регулярного сезона НБА с «Вашингтон Уизардс», отметившись восемью очками, подбором и результативной передачей за восемь минут на паркете.