Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» собирается подписать ещё нескольких игроков после прихода Ньюмэна

«Автодор» собирается подписать ещё нескольких игроков после прихода Ньюмэна
Комментарии

Президент «Автодора» Владимир Родионов после подписания американского защитника Малика Ньюмэна сообщил о том, что команда собирается усилить состав ещё несколькими игроками.

«С приходом Ньюмэна мы рассчитываем увеличить атакующий потенциал команды и получить серьёзную боевую единицу на задней линии. Подписанием американского защитника наша селекционная работа не ограничивается. Мы продолжаем мониторить трансферный рынок с целью усиления состава», — приводит слова Родионова официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Малик Ньюмэн провел 34 матча за «Кантон Чардж» в G-лиге НБА, показывая среднюю статистику в 18,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи за 30 минут игрового времени.

Новость по теме
«Автодор» подписал контракт с бывшим игроком НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022