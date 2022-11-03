«Автодор» собирается подписать ещё нескольких игроков после прихода Ньюмэна

Президент «Автодора» Владимир Родионов после подписания американского защитника Малика Ньюмэна сообщил о том, что команда собирается усилить состав ещё несколькими игроками.

«С приходом Ньюмэна мы рассчитываем увеличить атакующий потенциал команды и получить серьёзную боевую единицу на задней линии. Подписанием американского защитника наша селекционная работа не ограничивается. Мы продолжаем мониторить трансферный рынок с целью усиления состава», — приводит слова Родионова официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Малик Ньюмэн провел 34 матча за «Кантон Чардж» в G-лиге НБА, показывая среднюю статистику в 18,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи за 30 минут игрового времени.