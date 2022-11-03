«Автодор» собирается подписать ещё нескольких игроков после прихода Ньюмэна
Поделиться
Президент «Автодора» Владимир Родионов после подписания американского защитника Малика Ньюмэна сообщил о том, что команда собирается усилить состав ещё несколькими игроками.
«С приходом Ньюмэна мы рассчитываем увеличить атакующий потенциал команды и получить серьёзную боевую единицу на задней линии. Подписанием американского защитника наша селекционная работа не ограничивается. Мы продолжаем мониторить трансферный рынок с целью усиления состава», — приводит слова Родионова официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне Малик Ньюмэн провел 34 матча за «Кантон Чардж» в G-лиге НБА, показывая среднюю статистику в 18,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи за 30 минут игрового времени.
Новость по теме«Автодор» подписал контракт с бывшим игроком НБА
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
14:38
-
14:35
-
14:29
-
13:40
-
13:30
-
12:57
-
12:55
-
11:55
-
11:55
-
11:07
-
10:52
-
09:53
-
09:46
-
09:23
-
08:45
-
05:52
-
05:37
-
05:24
-
03:55
-
00:50
- 2 ноября 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:54
-
20:59
-
19:02
-
18:56
-
17:56
-
16:30
-
15:46
-
15:34
-
13:57
-
12:58
-
12:41
-
11:49
-
10:53
Партнерский контент