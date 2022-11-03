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«Какой же талант! Совсем как Шакил О’Нил». Леброн Джеймс — о 22-летнем игроке НБА

«Какой же талант! Совсем как Шакил О’Нил». Леброн Джеймс — о 22-летнем игроке НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс комплиментарно высказался о 22-летнем форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне после матча регулярного чемпионата НБА между их командами (120:117 ОТ).

«Такого мы раньше никогда не видели. Какой же талант у этого парня, какая скорость, атлетизм! Прямо как у Янниса. Совсем как Баркли или Шак. В нашу лигу приходят таланты, которых раньше мы никогда не видели», — сказал Леброн в интервью после матча.

В матче с «Лейкерс» Уильямсон стал самым результативным игроком в составе своей команды, принеся ей 27 очков. Больше набрал только игрок «Лос-Анджелеса», лёгкий форвард Лонни Уокер (28 очков).

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