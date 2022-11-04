Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» на выезде победил «Милан» в Евролиге

«Реал» на выезде победил «Милан» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Медиоланум Форум» «Милан» принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 83:77 (23:20, 24:30, 20:11, 16:16) в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса. Он принёс своей команде 25 очков. Ещё 15 баллов набрал экс-игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья. В составе «Милана» лучшую результативность продемонстрировал бывший игрок «Зенита», канадец Кевин Пангос, в активе которого 21 очко.

В следующем туре соревнований «Реал» в Мадриде сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 10 ноября и начнётся в 22:45 мск. «Милан» в следующем туре дома сыграет с «Виртусом». Этот матч состоится 11 ноября и начнётся в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
77 : 83
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия Милан: Пэнгос - 16, Митру-Лонг - 11, Датоме - 8, Мелли - 8, Бэрон - 6, Дэвис - 5, Томас - 4, Холл - 3, Риччи, Тонут, Фойгтман, Хайнс
Реал Мадрид: Муса - 17, Хезонья - 12, Родригес - 9, Тавареш - 9, Абальде - 7, Ябуселе - 6, Дек - 4, Ханга - 3, Корнели, Льюль, Ндиайе, Пуарье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022