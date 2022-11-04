«Реал» на выезде победил «Милан» в Евролиге

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Медиоланум Форум» «Милан» принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 83:77 (23:20, 24:30, 20:11, 16:16) в пользу испанского клуба.



Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса. Он принёс своей команде 25 очков. Ещё 15 баллов набрал экс-игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья. В составе «Милана» лучшую результативность продемонстрировал бывший игрок «Зенита», канадец Кевин Пангос, в активе которого 21 очко.



В следующем туре соревнований «Реал» в Мадриде сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 10 ноября и начнётся в 22:45 мск. «Милан» в следующем туре дома сыграет с «Виртусом». Этот матч состоится 11 ноября и начнётся в 22:30 мск.