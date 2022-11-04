Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица

Завершились четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Испанский клуб «Баскония» на домашней площадке принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 116:87 в пользу испанцев.
Во втором матче игрового дня «Бавария» встречалась с действующим победителем турнира, турецким клубом «Анадолу Эфес». Борьба в матче получилась упорной. Закончился он в итоге со счётом 81:78 в пользу немецкого клуба.
В третьем матче «Милан» принимал «Реал». Команды также вели упорную борьбу. Победителем противостояния стал испанский коллектив — 83:77.
Греческий «Панатинаикос» на стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» в заключительном матче игрового дня принимал сербский «Партизан». Победитель определился на последних минутах. Им стал белградский клуб. Счёт матча — 91:89.
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