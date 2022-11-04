Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица
Комментарии

Завершились четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Испанский клуб «Баскония» на домашней площадке принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 116:87 в пользу испанцев.

Во втором матче игрового дня «Бавария» встречалась с действующим победителем турнира, турецким клубом «Анадолу Эфес». Борьба в матче получилась упорной. Закончился он в итоге со счётом 81:78 в пользу немецкого клуба.

В третьем матче «Милан» принимал «Реал». Команды также вели упорную борьбу. Победителем противостояния стал испанский коллектив — 83:77.

Греческий «Панатинаикос» на стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» в заключительном матче игрового дня принимал сербский «Партизан». Победитель определился на последних минутах. Им стал белградский клуб. Счёт матча — 91:89.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 22:15 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
116 : 87
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Баскония: Ховард - 23, Котсар - 18, Томпсон - 15, Маринкович - 14, Гедрайтис - 13, Костелло - 9, Хоммс - 8, Райэсте - 7, Седекерскис - 5, Куруц - 2, Хенри - 2, Диес
Маккаби Тель-Авив: Браун - 20, Небо - 16, Болдуин - 13, Колсон - 10, Адамс - 8, Пойтресс - 8, Ди Бартоломео - 5, Хиллиард - 3, Коэн - 2, Соркин - 2, Менко, Холлинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
81 : 78
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария: Уинстон - 12, Бонга - 10, Лучич - 9, Уэйлер-Бэбб - 9, Гиллеспи - 8, Обст - 5, Ципсер - 5, Рабит - 4, Вимберг, Уолден, Харрис, Ярамаз
Анадолу Эфес: Мицич - 19, Клайберн - 17, Жижич - 11, Пляйсс - 6, Брайант - 2, Данстон - 2, М'Байе - 2, Полонара - 2, Балбай, Ильясоглу, Тейлор, Тунджер
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
77 : 83
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия Милан: Пэнгос - 16, Митру-Лонг - 11, Датоме - 8, Мелли - 8, Бэрон - 6, Дэвис - 5, Томас - 4, Холл - 3, Риччи, Тонут, Фойгтман, Хайнс
Реал Мадрид: Муса - 17, Хезонья - 12, Родригес - 9, Тавареш - 9, Абальде - 7, Ябуселе - 6, Дек - 4, Ханга - 3, Корнели, Льюль, Ндиайе, Пуарье
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 22:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
89 : 91
Партизан
Белград, Сербия
Панатинаикос: Бэйкон - 17, Уолтерс - 17, Деррик Уильямс - 14, Понитка - 12, Папаяннис - 10, Григонис - 9, Ли - 4, Гудайтис - 3, Калаицакис - 3, Бохоридис, Калаицакис, Манцукас
Партизан: Пантер - 29, Лессор - 15, Ледей - 13, Экзам - 12, Анджушич - 10, Мадар - 10, Папапетру - 2, Вукчевич, Глас, Йованович, Копривица, Трифунович
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022