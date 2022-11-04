«Голден Стэйт» минимально проиграл «Орландо», несмотря на 39 очков Стефена Карри

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» на паркете «Эмвей-центра» принимал действующего чемпиона «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 130:129.



Первая четверть завершилась вничью 30:30, вторую в 12 очков взял «Голден Стэйт», но третья осталась за «Орландо» с преимуществом в 10 очков. В итоге в заключительной четверти хозяева площадки не только отыграли недостающие два очка, но и добились минимальной победы.



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри – на его счету 39 очков при девяти результативных передачах и трёх подборах. Клэй Томпсон принёс команде 27 очков. В составе победителей продуктивную игру провели защитник Джейлен Саггс (26 очков, девять передач), Паоло Банкеро (22 очка, восемь подборов) и Франц Вагнер (19 очков).