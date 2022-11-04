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«Голден Стэйт» минимально проиграл «Орландо», несмотря на 39 очков Стефена Карри

«Голден Стэйт» минимально проиграл «Орландо», несмотря на 39 очков Стефена Карри
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» на паркете «Эмвей-центра» принимал действующего чемпиона «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 130:129.

Первая четверть завершилась вничью 30:30, вторую в 12 очков взял «Голден Стэйт», но третья осталась за «Орландо» с преимуществом в 10 очков. В итоге в заключительной четверти хозяева площадки не только отыграли недостающие два очка, но и добились минимальной победы.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри – на его счету 39 очков при девяти результативных передачах и трёх подборах. Клэй Томпсон принёс команде 27 очков. В составе победителей продуктивную игру провели защитник Джейлен Саггс (26 очков, девять передач), Паоло Банкеро (22 очка, восемь подборов) и Франц Вагнер (19 очков).

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
130 : 129
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Саггс - 26, Банкеро - 22, Вагнер - 19, Океке - 16, Хэмптон - 15, Картер - 14, Харрис - 12, Бол - 4, Хьюстан - 2, Айзек, Бамба, Вагнер, Росс, Скофилд, Фульц, Харрис, Энтони
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 39, Томпсон - 27, Луни - 17, Уиггинс - 15, Пул - 11, Грин - 8, Грин - 7, Джером - 2, Уайзмен - 2, Муди - 1, Болдуин Мл., Дивинченцо, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз
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