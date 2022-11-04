Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Оклахомой»

В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 122:110.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 37 очков, 4 подбора и 4 передачи. Наиболее значимый вклад в победу «Денвера» внесли форвард Аарон Гордон, набравший 27 очков и совершивший 5 подборов и 3 передачи, и сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 15 очков, 13 подборов и 14 передач.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» сыграет на выезде с «Милуоки Бакс», а «Денвер Наггетс» примет «Сан-Антонио Спёрс».