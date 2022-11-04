Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Оклахомой»
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В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 122:110.
Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 37 очков, 4 подбора и 4 передачи. Наиболее значимый вклад в победу «Денвера» внесли форвард Аарон Гордон, набравший 27 очков и совершивший 5 подборов и 3 передачи, и сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 15 очков, 13 подборов и 14 передач.
В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» сыграет на выезде с «Милуоки Бакс», а «Денвер Наггетс» примет «Сан-Антонио Спёрс».
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Дорт - 19, Гидди - 16, Робинсон-Эрл - 10, Уильямс - 8, Покушевски - 6, Уильямс - 5, Манн - 4, Дженг - 3, Базли - 2, Джо, Мускала, Оморуи, Уиггинс, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Маррей - 24, Браун - 15, Йокич - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Портер - 11, Грин - 7, Рид - 5, Ннаджи - 4, Браун - 3, Гиллеспи, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон, Хиланд, Чанчар
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