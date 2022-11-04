Никола Йокич стал рекордсменом среди центровых по количеству трипл-даблов

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов. Сербский баскетболист в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (122:110) набрал 15 очков, сделал 13 подборов, отдал 14 результативных передач и в итоге вышел на первое место среди центровых по количеству трипл-даблов.
До матча у Йокича было на счету 78 трипл-даблов, по этому показателю он делил шестое место с Чемберленом среди баскетболистов за всю историю НБА. После результативной игры с «Тандер» серб вышел на чистое пятое место в абсолютном рейтинге, который возглавляет разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук. На его счету 194 трипл-дабла. При этом среди центровых серб теперь занимает первое место.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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