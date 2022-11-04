Стефен Карри прокомментировал четвёртое поражение «Уорриорз» подряд

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри прокомментировал очередное поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА. «Уорриорз» этой ночью с минимальным счётом уступили «Орландо Мэджик» (129:130). Для подопечных Стива Керра это четвёртое поражение подряд.
Стефен Карри, отвечая на вопросы журналистов, указал в необходимости изменений на скамейке запасных. По мнению баскетболиста, вышедшие на замену игроки не соответствуют должному уровню и отчасти виновны в том, что «Уорриорз» растеряли преимущество во второй половине матча.
«Мы не хотим быть безумцами, делать одно и то же и ожидать разных результатов. Каждый в этой раздевалке должен понять это. Необходимо над этим постоянно работать», — приводит слова Карри Clutch Points.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.
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