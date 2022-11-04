Майлз Бриджес получил три года условно за избиение девушки на глазах у детей

Экс-форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес признал свою в вину в деле о домашнем насилии и избежал наказания в виде тюремного заключения, сообщает The Athletic. Благодаря сделке со следствием баскетболист получил три года испытательного срока.

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителю ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающихся жестокого обращения с детьми, которое при определённых условиях может привести к тяжким телесным повреждениям или смерти.

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