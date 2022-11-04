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Дрэймонд Грин объяснил причину неудач «Уорриорз» на старте сезона НБА

Дрэймонд Грин объяснил причину неудач «Уорриорз» на старте сезона НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал очередное поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА. «Уорриорз» этой ночью с минимальным счётом уступили «Орландо Мэджик» (129:130). Для подопечных Стива Керра это четвёртое поражение подряд.

Грин уверен, что причина неудач команды на старте сезона связана с проблемами в обороне. При этом форвард не перекладывает всю вину в поражении на молодых игроков, признавая и ошибки основы.

«Мы должны исправить проблемы в защите. Я не собираюсь сидеть здесь и показывать на кого-то пальцем. Да, есть и вина молодых ребят, но они не виноваты в этом больше, чем мы. Им есть чему поучиться, но и у нас есть обязанности, которые мы должны выполнять, а мы это тоже не делаем», — приводит слова Грина ESPN AR.

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