В «Спёрс» ответили психологу, обвинившей клуб в бездействии при проявлении эксгибиционизма

Генеральный менеджер «Сан-Антонио Спёрс» Роберт Кентербери Буфорд выступил с заявлением после того, как бывший психолог команды подала иск на клуб из-за ситуации с Джошуа Примо, отчисленным из команды за проявления эксгибиционизма.

В судебном иске было сказано, что 19-летний защитник девять раз демонстрировал перед девушкой свои половые органы во время сеансов консультирования. Официальные лица клуба знали об этой ситуации, однако никак не реагировали на жалобы со стороны психолога.

«Мы не согласны с точностью фактов, деталей и сроков, представленных в иске. Мы хотели бы поделиться дополнительной информацией, которая будет способствовать закрытию дела. Наша организация по-прежнему привержена соблюдению самых высоких стандартов и будет продолжать жить в соответствии с нашими ценностями и культурой», — приводит слова Буфорда Clutch Points.

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