Джей Джей Редик: Дюрант и Ирвинг последние три сезона разрушали культуру «Нетс»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Джей Джей Редик раскритиковал звёздных баскетболистов «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, заявив, что они разрушают культуру клуба.
«В своё время «Бруклин» подписал Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Он их привлёк глубиной состава и своей клубной культурой. И последние три сезона Дюрант с Ирвингом занимаются тем, что помогают разрушать эту культуру и глубину. Например, «Нетс» потратили $ 10 млн на Деандре Джордана, хотя можно было потратить на полезного игрока», — приводит слова Редика аккаунт Talking NBA.
Кайри Ирвинг был отстранён руководством клуба как минимум на пять игр за распространение антисемитского фильма в своих социальных сетях.
Кевин Дюрант летом запрашивал обмен в другую команду и выставлял ультиматумы руководству «Нетс».
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