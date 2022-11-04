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Кайри Ирвинг отстранён минимум на пять матчей из-за скандала с антисемитским фильмом

Кайри Ирвинг отстранён минимум на пять матчей из-за скандала с антисемитским фильмом
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отстранён клубом не менее чем на пять матчей НБА. Об этом «Бруклин» сообщил в заявлении на официальном сайте.

Отстранение связано со скандальной публикацией Ирвингом на своей странице в социальной сети ссылки на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как было признано, содержит ряд проявлений антисемитизма.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация выпустила заявление по этому поводу, в котором было указано, что выражение ненависти любого рода неприемлемы и противоречат главным ценностям организации. НБА призвала тщательно пресекать и порицать подобные поступки, а также выразила готовность взаимодействовать со всеми членами сообщества для того, чтобы ответственные лица несли последствия за свои высказывания и действия.

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