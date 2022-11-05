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«Барселона» обыграла «Фенербахче» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Фенербахче» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:90.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 26 очков. 14 очков набрал Никола Калинич. 13 баллов на свой счёт записал Майк Тоби.

В составе «Фенербахче» 23 очка набрал Джонатан Мотли. По 11 очков на счету Марко Гудурича и Мелиха Махмутоглу.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Маккаби» в Израиле. Встреча состоится 10 ноября, начало — в 22:05 мск. «Фенербахче» в 7-м туре регулярного чемпионата встретится с «Црвеной Звездой». Встреча пройдёт в Турции 11 ноября, начало — в 20:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
04 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 80
Фенербахче
Стамбул, Турция
Барселона: Лапровиттола - 26, Калинич - 14, Тоби - 13, Йокубайтис - 8, Шанлы - 6, Веселы - 4, Ннаджи - 4, Хиггинс - 3, Саторански - 2, Абринес - 1, Да Силва, Паули
Фенербахче: Мотли - 23, Гудурич - 11, Махмутоглу - 11, Калатес - 8, Уилбекин - 6, Хазер - 6, Букер - 4, Джекири - 4, Хэйс - 3, Бирсен - 2, Эдвардс - 2, Пьерр
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