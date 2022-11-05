«Барселона» обыграла «Фенербахче» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:90.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 26 очков. 14 очков набрал Никола Калинич. 13 баллов на свой счёт записал Майк Тоби.
В составе «Фенербахче» 23 очка набрал Джонатан Мотли. По 11 очков на счету Марко Гудурича и Мелиха Махмутоглу.
В следующем туре «Барселона» сыграет с «Маккаби» в Израиле. Встреча состоится 10 ноября, начало — в 22:05 мск. «Фенербахче» в 7-м туре регулярного чемпионата встретится с «Црвеной Звездой». Встреча пройдёт в Турции 11 ноября, начало — в 20:45 мск.
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