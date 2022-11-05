Результаты всех матчей Евролиги 4 ноября, турнирная таблица

Литовский «Жальгирис» на домашней площадке переиграл немецкую «Альбу» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 21 очко. В составе гостей паркета 14 очков набрал Джалин Смит.
В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над «Олимпиакосом». Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей со счётом 83:82. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Крис Джонс и Боян Дублевич, на счету которых по 17 очков. В составе греческого клуба отличился Александар Везенков, набравший 20 очков.
Ещё в одном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Фенербахче». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:90. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 26 очков. В составе «Фенербахче» 23 очка набрал Джонатан Мотли.
В другом матче дня «Монако» оказался сильнее «Црвены Звезды». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 85:77. В составе победителей отличился Джордан Лойд, набравший 18 очков. В составе «Црвены Звезды» 14 очков на свой счёт записал Бен Бентил. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Филип Петрушев.
В заключительном матче дня французский АСВЕЛ на выезде переиграл итальянский «Виртус». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей со счётом 84:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвид Лайти, набравший 16 очков. Столько же очков на счету Джоны Мэтьюса. В составе итальянского клуба 14 очков набрал Милош Теодосич.
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