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Результаты всех матчей Евролиги 4 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 4 ноября, турнирная таблица
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Литовский «Жальгирис» на домашней площадке переиграл немецкую «Альбу» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 21 очко. В составе гостей паркета 14 очков набрал Джалин Смит.

В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над «Олимпиакосом». Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей со счётом 83:82. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Крис Джонс и Боян Дублевич, на счету которых по 17 очков. В составе греческого клуба отличился Александар Везенков, набравший 20 очков.

Ещё в одном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Фенербахче». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:90. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 26 очков. В составе «Фенербахче» 23 очка набрал Джонатан Мотли.

В другом матче дня «Монако» оказался сильнее «Црвены Звезды». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 85:77. В составе победителей отличился Джордан Лойд, набравший 18 очков. В составе «Црвены Звезды» 14 очков на свой счёт записал Бен Бентил. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Филип Петрушев.

В заключительном матче дня французский АСВЕЛ на выезде переиграл итальянский «Виртус». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей со счётом 84:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвид Лайти, набравший 16 очков. Столько же очков на счету Джоны Мэтьюса. В составе итальянского клуба 14 очков набрал Милош Теодосич.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
04 ноября 2022, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
88 : 81
Альба
Берлин, Германия
Жальгирис: Улановас - 21, Эванс - 15, Браздейкис - 14, Шмитс - 14, Кавано - 6, Лукошюнас - 6, Буткевичюс - 4, Лекавичюс - 4, Бирутис - 2, Хэйс - 2, Димша, Кальнетис
Альба: Смит - 14, Блатт - 12, Прочида - 11, Олинде - 10, Тиман - 8, Ветцель - 7, Кумадже - 6, Зусман - 5, Ламмерс - 4, Сикма - 4, Делов, Шнайдер
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
04 ноября 2022, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
82 : 83
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпиакос: Везенков - 20, Уолкап - 12, Слукас - 11, Фалль - 10, Блэк - 9, Папаниколау - 9, Маккиссик - 4, Канаан - 3, Питерс - 3, Ларенцакис - 1, Боломбой, Папас
Валенсия: Джонс - 17, Дублевич - 17, Александер - 10, Уэбб III - 9, Харпер - 9, Клавер - 7, Препелич - 5, Лопес-Аростеги - 4, Пуэрто - 3, Радебо - 2, Прадилья, Хименес
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
04 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 80
Фенербахче
Стамбул, Турция
Барселона: Лапровиттола - 26, Калинич - 14, Тоби - 13, Йокубайтис - 8, Шанлы - 6, Веселы - 4, Ннаджи - 4, Хиггинс - 3, Саторански - 2, Абринес - 1, Да Силва, Паули
Фенербахче: Мотли - 23, Гудурич - 11, Махмутоглу - 11, Калатес - 8, Уилбекин - 6, Хазер - 6, Букер - 4, Джекири - 4, Хэйс - 3, Бирсен - 2, Эдвардс - 2, Пьерр
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
04 ноября 2022, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 77
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Монако: Джеймс - 21, Лойд - 20, Мотеюнас - 13, Диалло - 9, Холл - 8, Морман - 5, Окобо - 5, Браун - 4, Блоссомгейм, Макунду, Стразель, Уаттара
Црвена Звезда: Петрушев - 16, Бентил - 14, Недович - 13, Маркович - 8, Лазаревич - 7, Вильдоса - 5, Холланд - 5, Добрич - 3, Иванович - 2, Лазич - 2, Мартин - 2, Илич
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
04 ноября 2022, пятница. 23:00 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 84
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Виртус Болонья: Теодосич - 14, Лундберг - 13, Бако - 12, Оджелей - 11, Джайте - 8, Шенгелия - 7, Кординье - 5, Уимс - 4, Мики - 3, Хэкетт - 2, Белинелли, Пайола
АСВЕЛ: Лайти - 16, Мэтьюс - 16, Нуа - 14, де Коло - 12, Фалл - 10, Обасоан - 6, Кауди - 4, Тайус - 4, Джексон-Картрайт - 2, Полите, Пон
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