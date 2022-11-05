Шакил О’Нил оценил перспективы «Бруклин Нетс» в случае назначения Име Удоки

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил оценил перспективы «Бруклин Нетс», если клуб решит взять на замену уволенному Стиву Нэшу отстранённого от тренерской работы Име Удоку.

Напомним, Нэш был уволен из «Нетс» 1 ноября за неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. После этого появилась информация, что клуб интересуется кандидатурой Име Удоки, который был отстранён от должности главного тренера «Бостон Селтикс» за интимные отношения с сотрудницей команды.

«Победа всё излечит. Пусть Име придёт в «Нетс» и проведёт хотя бы десять игр. Вы увидите, как все забудут его скандальную историю. Его работа будет заключаться в том, чтобы заставить двух с половиной суперзвёзд выкладываться на паркете, чтобы они могли вести за собой остальных парней. Это будет непросто, но он может принести чемпионский опыт», — приводит слова О’Нила Fadeaway World.

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