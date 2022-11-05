Евгений Пашутин рассказал, за счёт чего «Парма-Пари» собирается обыграть ЦСКА

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин рассказал, за счёт команда собирается добиться успеха в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 с ЦСКА.

По словам наставника, игроки должны показать с таким соперником свои лучшие качества и выложиться на площадке с первой до последней минуты. Только в таком случае у них будет шанс обыграть армейцев.

«ЦСКА — это хорошее испытание для нас. Мы понимаем силу соперника, но сделаем всё, чтобы проявить свои лучшие качества, терпеть до конца все 40 минут и бороться за победу», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч «Парма-Пари» — ЦСКА состоится сегодня, 5 ноября, в Перми. Начало — в 15:30 мск.

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