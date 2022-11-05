«Енисей» разгромил на выезде «Астану» в Единой лиге ВТБ

Красноярский «Енисей» обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане и завершилась победой гостей со счётом 88:57 (27:8, 20:16, 21:10, 20:23).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 15 очков. 12 очков записал на свой счёт Тимофей Герасимов. В составе «Астаны» лучшую результативность показал Олег Балашов — на его счету 15 очков.

Следующий матч «Енисей» проведёт 9 ноября на домашней арене. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет дома со столичным ЦСКА, встреча состоится 18 ноября.