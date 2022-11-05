«Енисей» разгромил на выезде «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский «Енисей» обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане и завершилась победой гостей со счётом 88:57 (27:8, 20:16, 21:10, 20:23).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 15 очков. 12 очков записал на свой счёт Тимофей Герасимов. В составе «Астаны» лучшую результативность показал Олег Балашов — на его счету 15 очков.
Следующий матч «Енисей» проведёт 9 ноября на домашней арене. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет дома со столичным ЦСКА, встреча состоится 18 ноября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
05 ноября 2022, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
57 : 88
Енисей
Красноярск, Россия
Астана: Балашов - 15, Аксёнов - 11, Мурзагалиев - 8, Гаврилов - 6, Майерс - 6, Марчук - 4, Айткали - 3, Оразбеков - 3, Каныгин - 1, Лиходей, Марчук, Щербак
Енисей: Томпсон - 15, Герасимов - 12, Гудумак - 11, Трушкин - 9, Уорнер - 9, Мотовилов - 8, Коулмен - 7, Балашов - 6, Белянков - 5, Сонько - 4, Викторов - 2
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