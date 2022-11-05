«Наведи порядок в своём бизнесе». О’Нил отреагировал на выпад со стороны Канье Уэста

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил прокомментировал слова музыканта Канье Уэста по поводу продвижения игроком «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом фильма с антисемитским характером. Артист также упомянул О’Нила. Уэст написал о бизнесе экс-центрового клубов НБА.



«Поверь, ты не знаешь меня с этой точки зрения. Позаботься о своём бизнесе и, как говорил некогда великий Канье Уэст: «У меня больше денег, чем у тебя, так зачем мне тебя слушать». Прислушайся к совету и наведи порядок в семейном бизнесе. Хорошего дня, брат», – написал О’Нил в одной из своих соцсетей.



Напомним, ранее «Бруклин» отстранил Ирвинга не менее чем на пять матчей НБА из-за скандала с продвижением игроком документального фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как было признано, содержит ряд проявлений антисемитизма.