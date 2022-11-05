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«Наведи порядок в своём бизнесе». О’Нил отреагировал на выпад со стороны Канье Уэста

«Наведи порядок в своём бизнесе». О’Нил отреагировал на выпад со стороны Канье Уэста
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Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил прокомментировал слова музыканта Канье Уэста по поводу продвижения игроком «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом фильма с антисемитским характером. Артист также упомянул О’Нила. Уэст написал о бизнесе экс-центрового клубов НБА.

«Поверь, ты не знаешь меня с этой точки зрения. Позаботься о своём бизнесе и, как говорил некогда великий Канье Уэст: «У меня больше денег, чем у тебя, так зачем мне тебя слушать». Прислушайся к совету и наведи порядок в семейном бизнесе. Хорошего дня, брат», – написал О’Нил в одной из своих соцсетей.

Напомним, ранее «Бруклин» отстранил Ирвинга не менее чем на пять матчей НБА из-за скандала с продвижением игроком документального фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как было признано, содержит ряд проявлений антисемитизма.

«Антисемитская дезинформация». В США в шоке от Кайри Ирвинга и «отменили» Канье Уэста «Антисемитская дезинформация». В США в шоке от Кайри Ирвинга и «отменили» Канье Уэста
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